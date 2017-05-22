Поклониться мощам Николая Чудотворца в Москве пришло 25 тыс. человек

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Москва, 22 мая. Около 25 тысяч пришли поклониться мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в этот понедельник. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, на 21:30 по московскому времени храм посетили около 25 тысяч человек. В 21:00 доступ в храм был закрыт до следующего утра.

Число верующих, посетивших храм, было подсчитано во время их прохода через рамки металлодетекторов на входе.

Напомним, что мощи святого будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве с 22 по 12 июля. С 13 июля по 28 июля их можно будет посетить в Санкт-Петербурге.