Донбасс: замглавы ОБСЕ назвал условия достижения мира в ДНР и ЛНР

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Рига, 22 мая. Ситуация в Донбассе нормализуется при проявлении сторонами конфликта политической воли, заявил замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Как сообщил Хуг в интервью латвийской радиостанции Baltkom, участники противостояния должны убрать тяжелое вооружение от линии разграничения.

Представитель международной организации подчеркнул, что ситуация на юго-востоке Украины остается непредсказуемой. Однако, по его мнению, стороны могли бы решить конфликт, взяв себя в руки и проявив волю.

Хуг привел в пример сентябрь 2016 года, когда огонь прекратился на некоторое время. По его мнению, для урегулирования ситуации на границе достаточно выполнение двух условий: отведения тяжелого вооружения и проявления желания достичь мира.