Спикер Рады назвал условия рассмотрения вопроса введения виз с РФ

В закладки

Скопировать

Киев, 22 мая. Для рассмотрения вопроса о введении визового режима с Россией, сначала требуется провести политические консультации в Верховной раде, заявил спикер Рады Андрей Парубий украинским СМИ.

По мнению политика, следует согласовать законопроект со всеми фракциями. Он также напомнил, что для дальнейшего продвижения инициативы важно иметь голоса большинства в зале. Парубий подчеркнул, что «неуспех в голосовании по этому вопросу будет иметь очень негативный внешний резонанс». Поэтому, по его мнению, перед тем как ставить тему на повестку дня, необходимо тщательно обсудить и согласовать вопрос.

Напомним, ранее большинство депутатов Блока Петра Порошенко выступили против введения виз с Россией.