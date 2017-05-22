Сирия: жители осажденных городов вынуждены добывать бензин из пластика

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Дамаск, 22 мая. Жители сирийского города Аль-Фуа, находящегося в настоящий момент в кольце осады, вынуждены добывать топливо из пластика. Аналогичный метод применяли жители Алеппо во время боевых действий в городе.

Для получения топлива жители используют любой подручный пластик – например, стулья или бутылки. Их измельчают и помещают в металлическую бочку с небольшим отверстием для вывода конденсата. Кроме пластика в бочку добавляют отработанное машинное масло.

Затем под бочкой разводят огонь. Образовавшийся конденсат отводят по трубе и охлаждают. Как рассказывают сами жители, из килограмма топлива получается примерно литр бензина или дизельного топлива. Бензин получается, если использовался пластик хорошего качества, дизельное топливо – если невысокого.