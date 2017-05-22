Samsung презентует в Лос-Анджелесе первый в мире растягиваемый экран

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Лос-Анджелес, 22 мая. Samsung презентует уникальный растягиваемый OLED-дисплей. Об этом сообщает SamMobile.

Как рассказали в компании, новинка будет представлена на выставке Society for Information Display. Мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе с 23 по 25 мая. Известно, что прототип с диагональю 9,1 дюйма способен растягиваться на 12 миллиметров. При этом качество изображения не меняется, а дисплей можно изгибать в обоих направлениях.

Ожидается, что изобретение найдет широкое применение в гаджетах, IoT-устройствах, а также в робототехнике.

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