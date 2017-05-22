Первый электромобиль на солнечных батареях появится в России

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Москва, 22 мая. В России появится первый электромобиль на солнечных батареях. Инициативу создания машины поддержал Минпромторг.

Проект электромобиля создан учеными Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого. Модель была представлена на выставке достижений университета.

Отмечается, что разработка автомобиля, работающего на солнечных батареях, началась еще год назад. Как рассказали конструкторы, причастные к проекту Polytech Solar, корпус автомобиля состоит из композитных материалов отечественного производства.

Машина может развивать скорость до до 150 км/ч, получая электроэнергию от установленных на крыше 4 кв. м солнечных панелей.

Создатели планируют представить электромобиль на гонках в Австралии и США в течение ближайших двух лет.