Сирия: части САА под Хомсом получили подкрепления из Дамаска

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Дамаск, 22 мая. К юго-восточным пригородам сирийского Хомса прибыл большой конвой с подкреплениями для проправительственных сил в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Национальных сил обороны (НСО) Сирии – военизированных формирований, оказывающих помощь правительственным войскам в Сирии.

Как сообщает агентство Almasdar News, к Хомсу прибыли несколько сотен военнослужащих как САА, так и НСО, ранее размещенных в разных частях провинции Дамаск.

Задачей прибывших частей в этом регионе станет усиление правительственных сил и защита Хомса.