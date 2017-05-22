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Новости Сирии
Сирия: части САА под Хомсом получили подкрепления из Дамаска

Сирия: части САА под Хомсом получили подкрепления из Дамаска

22:29  22 Мая 2017
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Сирия: части САА под Хомсом получили подкрепления из Дамаска

Дамаск, 22 мая. К юго-восточным пригородам сирийского Хомса прибыл большой конвой с подкреплениями для проправительственных сил в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Национальных сил обороны (НСО) Сирии – военизированных формирований, оказывающих помощь правительственным войскам в Сирии.

Как сообщает агентство Almasdar News, к Хомсу прибыли несколько сотен военнослужащих как САА, так и НСО, ранее размещенных в разных частях провинции Дамаск.

Задачей прибывших частей в этом регионе станет усиление правительственных сил и защита Хомса.

 

#сирия #хомс
Антон Зарубин
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