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Россия
Росгвардия опровергла сообщения СМИ о создании аналога МУРа в структуре службы

Росгвардия опровергла сообщения СМИ о создании аналога МУРа в структуре службы

22:20  22 Мая 2017
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Росгвардия опровергла сообщения СМИ о создании аналога МУРа в структуре службы

Москва, 22 мая. Росгвардия назвала ложными данные о создании аналога Московского уголовного розыска (МУР) в структуре службы. Об этом сообщает департамент по взаимодействию со СМИ и общественными связями Национальной гвардии.

Согласно опубликованному документу, 22 мая в ряде изданий появилась информация о том, что Росгвардия планирует создать свой аналог МУРа. «Данные сообщения не соответствуют действительности»,  — следует из пресс-релиза ведомства. Отмечается, что Нацгвардия выполняет свои задачи вне рамок оперативно-розыскной деятельности.

Ранее собщалось, что Росгвардия опровергла сообщения СМИ об убийстве своего сотрудника в Чечне. 

Алия Садыкова
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