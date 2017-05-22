Росгвардия опровергла сообщения СМИ о создании аналога МУРа в структуре службы

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Москва, 22 мая. Росгвардия назвала ложными данные о создании аналога Московского уголовного розыска (МУР) в структуре службы. Об этом сообщает департамент по взаимодействию со СМИ и общественными связями Национальной гвардии.

Согласно опубликованному документу, 22 мая в ряде изданий появилась информация о том, что Росгвардия планирует создать свой аналог МУРа. «Данные сообщения не соответствуют действительности», — следует из пресс-релиза ведомства. Отмечается, что Нацгвардия выполняет свои задачи вне рамок оперативно-розыскной деятельности.

Ранее собщалось, что Росгвардия опровергла сообщения СМИ об убийстве своего сотрудника в Чечне.