Избитый в Мексике россиянин вышел из комы

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Канкун, 22 мая. Россиянин Алексей Макеев, получивший серьезную черепно-мозговую травму во время драки в мексиканском городе Канкун, пришел в сознание. Об этом сообщает генеральный прокурор штата Кинтана-Роо Мигель Анхель Печ.

Конфликт произошел в минувшую пятницу в городе Канкун. Предположительно, поводом для драки с россиянином стали его видеоролики, в которых он оскорблял жителей Мексики. По данным полиции в нападении принимали участие от 200 до 300 человек. Один из нападавших получил смертельное ножевое ранение. Правоохранительные органы предполагают, что удары ножом были нанесены Макеевым, против него уже возбуждено уголовное дело.

Сам Макеев, получив черепно-мозговую травму, был погружен в искусственную кому. Сейчас он пришел в сознание, его состояние оценивается как «приемлемое».