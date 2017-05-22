Медведев рассказал о планах действия кабмина РФ до 2025 года

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Москва, 22 мая. Российский кабмин продолжает работать над планом действий до 2025 года. Об этом рассказал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Как передает издание «Известия», документ затрагивает регулирование инновационной деятельности, вложения в высокотехнологичную экономику, оптимизацию налоговой системы, а также развитие социальной жизни.

Напомним, ранее стало известно о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев принял участие в саммите государств-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).