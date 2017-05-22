Посол Турции назвал ошибкой решение США поставлять оружие курдам в Сирии

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Вашингтон, 22 мая. Решение Вашингтона начать поставки вооружения сирийским курдам – это стратегическая ошибка, заявил посол Турции в Соединенных Штатах Америки Сердар Кылыч. По словам дипломата, американские политики называют этот шаг «тактическим решением» и «краткосрочной» акцией. Турецкий посол подчеркнул, что «откровенно говоря, это стратегическая ошибка».

Ранее сообщалось, что курды могут получить американские самолеты. Командование курдского ополчения направило в США запрос в рамках проекта по реорганизации пешмерга Иракского Курдистана. Как сообщают американские СМИ, самолеты будут предназначаться для перевозки раненых с поля боя. Командование уверено, что в Вашингтоне согласятся удовлетворить данное требование.