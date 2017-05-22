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Каталония подготовила документ об одностороннем отделении от Испании

Каталония подготовила документ об одностороннем отделении от Испании

22:01  22 Мая 2017
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Каталония подготовила документ об одностороннем отделении от Испании

Барселона, 22 мая. Если власти Испании откажутся от проведения всенародного референдума о независимости Каталонии, правительство региона проведет отделение в одностороннем порядке. Об этом заявил председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон.

Пучдемон заявил, что слова премьер-министра Испании Мариано Рахоя о том, что референдум о независимости Каталонии ставит целью уничтожить Испанию, не соответствуют действительности.

«Наше требование вполне вкладывается в конституционные рамки. Речь не идет о попытке уничтожить Испанию, речь идет о праве Каталонии на самоопределение», – заявил председатель правительства региона.  

Он подчеркнул, что Каталония не оставит попыток реализовать свое право на самоопределение и призвал Мадрид воздержаться от угроз.

 

#каталония #испания
Антон Зарубин
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