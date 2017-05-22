Украина не разрешила Милле Йовович вести «Евровидение-2017»

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Киев, 22 мая. Известная голливудская актриса и уроженка Украины Милла Йовович якобы хотела стать ведущей международного песенного конкурса «Евровидение» в Киеве. Об этом рассказал креативный продюсер мероприятия Олег Бондарчук.

Дочь советской актрисы Галины Логиновой готова была работать за символический гонорар. Однако ей было отказано из-за того, что украинская сторона не смогла найти средства на оплату райдера актрисы.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко положительно оценил итоги конкурса «Евровидение-2017».