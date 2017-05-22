Партия Порошенко выступила против введения виз с Россией

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Киев, 22 мая. Народные депутаты Верховной рады Украины от партии «Блок Петра Порошенко» (БПП) выступили против введения виз с Российской Федерацией. Об этом журналистам заявил заместитель главы фракции Алексей Гончаренко.

«Большинство высказывалось против такой инициативы их коллег, которые озвучивали свою позицию по вопросу введения виз. Но никакие решения мы не принимали», — подчеркнул украинский политик.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раскритиковал инициативу Киева о введении визового режима между Россией и Украиной.