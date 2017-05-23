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Сирия, 23 мая. ИГ** устроило теракты в пригороде Ракки, а также на базе «Каракуш» в провинции Дияла в Ираке. Бойцы SDF**** захватили новые территории под Раккой. САА продолжает атаковать позиции террористов к востоку от Дамаска, Алеппо и Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): обстреливала позиции боевиков в районе города Дума в Восточной Гуте Дамаска; освободила от ССА** исследовательский центр вблизи трассы Дамаск — Багдад; взяла под контроль деревню Зулуф и территории вдоль сирийско-иорданской границы на востоке Дамаска; заняла поселки Телль Фида и Аль-Мазраат Ас-Салиса к югу от авиабазы «Аль-Джирах»; вела бои с ИГ в районе нефтяного месторождения Арак, а также в горах Аш-Шумария к северо-востоку от Пальмиры; уничтожила несколько транспортных средств террористов ИГ возле авиабазы Дейр эз-Зора; атаковала позиции радикалов в районе Даръа Аль-Балад; уничтожила три военных пикапа ИГ к востоку от Саламии; нанесла авиаудары по позициям боевиков ИГИЛ* в окрестностях города Укейрибат в Хаме.

«Исламское государство» (ИГИЛ): произвело обмен пленными с «Джейш Аль-Ислам»*****; вело бои с «Тахрир Аш-Шам» недалеко от лагеря для беженцев Ярмук на юге Дамаска; обстреливало кварталы Харабеш, Аль-Джура и Аль-Кусур в Дейр эз-Зоре; организовало теракт в пригороде Ракки; вело артобстрел города Саламия на востоке Хамы; устроило взрыв на территории военной базы «Каракуш» в провинции Дияла в Ираке.

Сирийская свободная армия (ССА): вела бои с САА в районе города Аль-Хула на северо-западе от Хомса; уничтожила военный автомобиль САА в квартале Аль-Маншия на юге Даръа; подбила сирийский самолет Су-24 в Даръа.

«Джебхат Фатх Аш-Шам»***: обстреливала кварталы Даръа, есть мирные жертвы.

Курды: боролись с ИГИЛ вблизи населенного пункта Хунейда к востоку от Ат-Табки; захватили деревни Таль Малла и Салхабият Аль-Шаркия недалеко от Ракки; потеряли шесть солдат в результате теракта ИГ в Ракке.

Международная коалиция: наносила авиаудары по опорным пунктам террористов ИГ в районе населенного пункта Кудайран к западу Ракки.

Провинция Дамаск

На юге Дамаска, по сообщению Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, произошел обмен пленными между боевиками группировки «Джейш Аль-Ислам» и террористами ИГ. После этого возобновились бои между ИГИЛ и исламистами «Тахрир Аш-Шам» недалеко от лагеря для беженцев Ярмук. Об этом сообщал Twitter-канал (@P_Strickland).

Напомним, в южных пригородах Дамаска дислоцируются отряды «Исламского государства»* и вооруженной оппозиции. Однако по данным информационного агентства Al Masdar News, террористы ИГ намерены оставить занимаемые территории и перебраться в районы, находящиеся под контролем «Исламского государства».

К северо-востоку от Дамаска в районе Восточной Гуты Сирийская арабская армия (САА) обстреливала позиции боевиков в районе города Дума, где действует группировка «Джебхат Фатх Аш-Шам», на которую не распространяется режим прекращения огня.

На юго-востоке Дамаска САА продолжила наступление на позиции Сирийской свободной армии (ССА). В ходе наступления правительственных войск, был освобожден исследовательский центр, расположенный к югу от перекрестка Заза на трассе Дамаск — Багдад.

Также, по данным AMN, сирийская армия при поддержке союзных проправительственных отрядов взяла под контроль деревню Зулуф вместе обширными территориями вдоль сирийско-иорданской границы, приблизившись к блокпосту «Ат-Танф».

Провинция Алеппо

В восточной части провинции Алеппо продолжилось широкомасштабное наступление на опорные пункты террористов «Исламского государства». Damascus Now сообщал, что правительственные войска заняли деревни Телль Фида и Аль-Мазраат Ас-Салиса, расположенные к югу от военной авиабазы «Аль-Джирах».

Сирийская армия планирует в ближайшее время освободить город Маскана, ключевой форпост ИГИЛ в Алеппо. На данный момент армия Башара Асада работает всего в 10 км от города. Маскана находится в оккупации боевиков ИГ с 2014 года.

Провинция Хомс

Освобожденный район Аль-Ваер на северо-востоке Хомса, из которого были полностью эвакуированы боевики вооруженной оппозиции, вчера начали зачищать от баррикад и строительных отходов, оставленных исламистами. Радикалы выехали в город Джараблус на севере Алеппо. Столица региона впервые с 2011 года находится под полным контролем правительственных сил.

На востоке провинции продолжилось широкомасштабное наступление сирийской армии на укрепрайоны боевиков ИГИЛ. В минувшие сутки шли бои в районе нефтяного месторождения Арак, а также в горах Аш-Шумария к северо-востоку от Пальмиры. САА действовала при поддержке спецотрядов 5-го штурмового корпуса, «Тигров», а также проправительственных палестинских отрядов «Лива Аль-Кудс».

По данным Al Masdar News, сирийская армия готовит наступление в направлении крупнейшего оплота ИГИЛ в регионе — города Ас-Сухна, который расположен на пути в Дейр эз-Зор.

На северо-западе провинции также фиксировались стычки между войсками САР и боевиками вооруженной оппозиции – в районе города Аль-Хула. Об этом сообщал оппозиционный портал Aleppo Media Center. Напомним, данные территории находятся в зоне деэскалации, в районе которых действует режим без огня, однако радикалы не прекращают атаковать позиции САА, чем вынуждают правительственные войска открывать ответный огонь.

Провинция Дейр эз-Зор

В течение дня террористы «Исламского государства» продолжали обстреливать кварталы административного центра провинции. В результате атаки боевиков ИГ на район Харабеш в Дейр эз-Зоре погиб один мирный житель, 13 получили ранения. Об этом сообщал портал Damascus Now. Также в ходе обстрела кварталов Аль-Джура и Аль-Кусур боевиками ИГИЛ, по данным информагентства Damascus Now, пятеро человек, включая двоих детей, получили ранения.

Правительственные войска вли ответный огонь по опорным пунктам радикалов ИГ вблизи военной авиабазы Дейр эз-Зора и в районе городского кладбища. По данным AMN, было уничтожено несколько транспортных средств террористов ИГ.

Военные эксперты сходятся во мнении, что боевики намереваются после поражения в Мосуле перебросить свои отряды в Дейр эз-Зор и для этого пытаются как можно быстрее выбить правительственные подразделения из столицы провинции.

Провинция Даръа

Несмотря на действие режима прекращения огня, вблизи столицы региона продолжились столкновения между правительственными войсками и боевиками «свободной армии». Согласно военному источнику в Twitter (@Step_Agency), боевики уничтожили военный автомобиль САА в квартале Аль-Маншия на юге Даръа. Также отмечались обстрелы районов города со стороны антиправительственной группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам», в результате чего ранения получили две женщины и ребенок. Армия Башара Асада, в свою очередь, провела ракетный обстрел позиций радикалов в районе Даръа Аль-Балад.

Оппозиционные источники утверждали, что боевикам удалось сбить сирийский военный самолет Су-24, однако данные не были подтверждены. Самолет действительно получил повреждение крыла, однако сумел приземлиться, сообщил правительственный источник.

Провинция Ракка

Войска Сирийской демократической армии (SDF) вместе с курдскими отрядами YPG при поддержке ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, в минувшие сутки продолжили крупномасштабное наступление на Ракку. Отряды курдов атаковали укрепрайоны террористов на восточном и северном фронте, несколько приблизившись к столице региона. С запада силы SDF наступали в направлении населенного пункта Хунейда, находящегося на востоке от освобожденного города Ат-Табка, сообщало информационного агентство SOHR. В этом районе курды захватили деревни Таль Малла и Салхабият Аль-Шаркия.

ИГИЛ, в свою очередь, пытаясь задержать наступление курдов, организовало теракт в пригороде Ракки. В результате взрыва заминированного автомобиля погибли шесть солдат Сирийской демократической армии (SDF).

ВВС западной коалиции, которые регулярно поддерживают наступление с воздуха, наносили авиаудары по опорным пунктам террористов ИГ в районе населенного пункта Кудайран к западу от административного центра провинции.

Провинция Хама

В провинции Хама на протяжении вчерашних суток разворачивались бои вокруг ключевого города Саламия, одного из связующих звеньев стратегической магистрали «Дорога жизни». Террористы «Исламского государства» обстреливали город из ракетных установок, в результате ударов погиб один человек, трое мирных жителей получили ранения. Агентство Damascus Now позже сообщало, что ВВС Сирии уничтожили три автомобиля террористов ИГ к востоку от Саламии.

В восточной части провинции сирийские военные самолеты нанесли серию авиаударов по позициям боевиков ИГИЛ в районе деревень Суха и Расм Аль-Ауабид недалеко от города Укейрибат, главного оплота ИГ в Хаме. Данных о потерях в рядах радикалов не поступало.

Оппозиционные источники также сообщали об артиллерийских обстрелах сирийской армии в районе населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зета на севере региона. Официального подтверждения данная информация на данный момент не получила. Напомним, территории на севере Хамы входят в одну из зон безопасности, однако исламисты, ведя регулярные провокационные обстрелы укрепрайонов правительственных войск, вынуждают САА наносить ответные удары.

Ирак

На северо-западе Мосула продолжается зачистка от террористов «Исламского государства» последних районов, пока еще находящихся в оккупации. По данным Iraqi News, полиция Ирака на протяжении дня вела обстрелы позиций ИГ в старой части города из ракетных установок «Град» в преддверии штурма района. Иракские военнослужащие бомбили командные пункты, артиллерийские установки и транспортные средства боевиков ИГИЛ.

Иракская армия освободила от оккупации езидскую деревню Таль Аль-Банат к западу от Мосула, сообщал источник в соцсети Twitter (@Iraqi Day). Кроме того, армия Ирака захватила у боевиков ИГ несколько транспортных средств, используемых для атак смертников, на северо-западе города в освобожденном районе 17-го июля. Вчера во второй половине дня вооруженным силам Ирака удалось также освободить квартал Аль-Наджар в Мосуле. Таким образом, под контролем боевиков ИГ теперь остается всего три западных района города.

Радикалы тем временем устроили теракт в провинции Дияла. Два террориста-смертника активировали на себе «пояса-шахидов» на территории крупнейшей в регионе военной базы «Каракуш». В результате взрыва два бойца правительственной армии были убиты, еще двенадцать получили ранения.

* Организация запрещена на территории РФ.