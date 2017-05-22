Сирия: САА захватила транспорт ИГИЛ с оружием в Хаме

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Дамаск (Сирия), 22 мая. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики перехватили транспорт боевиков «Исламского государства»*, который перевозил оружие.

Инцидент произошел в восточной части сирийской провинции Хама. Согласно предварительной информации, сирийские военные организовали засаду и захватили транспорт террористов в районе долины Аузайб.

Напомним, ранее стало известно о том, что боевики так называемого «Исламского государства» (запрещено в Российской Федерации) атаковали военную базу в Ираке.

* Организация запрещена на территории РФ.