Минобороны Украины приказало начать борьбу с пьянством в армии

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Киев, 22 мая. Командиры украинских частей должны вести активную борьбу с употреблением алкогольных напитков в армии, делая особый упор на профилактику нарушений. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Степан Полторак.

В тексте указа, опубликованного на сайте Минобороны Украины, отмечается, что в подразделениях должна быть создана атмосфера нетерпимого отношения к любым формам пьянства. Полторак отметил, что командиры частей, которые употребляют алкоголь в служебное время или скрывают факты подобных нарушений в своей, должны рассматриваться на заседаниях аттестационных комиссий относительно их соответствия занимаемой должности.

Кроме того, текст указа предполагает дисциплинарные взыскания в отношении тех солдат, которые употребляют алкоголь на территории военных частей.