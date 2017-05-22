Опубликованы приказы СБУ об уничтожении улик после крушения Boeing в Донбассе

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Киев, 22 мая. Копии секретных документов СБУ об уничтожении улик и очевидцев гибели малайзийского Boeing-777 в июле 2014 года на востоке Украины опубликовало в понедельник, 22 мая издание «Совершенно секретно». Имена людей, от которых были получены копии приказов СБУ, журналисты не разглашают.

Так, в одном из документов, датированным 20 июля 2014-го, сообщается о некоем свидетеле данной авиакатастрофы. Как говорится в копии приказа, этот свидетель располагает доказательствами нарушения законодательства со стороны Вооруженных сил Украины и украинской авиации, а именно расстрела гражданского воздушного судна в небе 17 июля 2014 года.

Кроме того, также приводятся данные о том, что некоторые из свидетелей произошедшего были задержаны и убиты. Среди жертв оказался военнослужащий, который на месте событий сделал видеозапись произошедшего. Впоследствии он был застрелен снайпером вне зоны боевых действий в Донбассе.

В то же время первый замглавы СБУ Василий Грицак дал приказ «получить данные о наличии возможных свидетелей из числа жителей района, военных и других», а также «использовать эффективные профилактические меры», о чем также сообщает источник «Совершенно секретно».

О необходимости уничтожения «любых материалов, которые указывают на нарушение законодательства со стороны представителей ВСУ» также сообщается в приказе начальнику контрразведки СБУ. Так, в документе содержится указание ликвидировать любые материалы, указывающие на присутствие боевых самолетов и выполнение боевых задач в указанном районе 17 июля 2014 года.

Напомним, 5 апреля эксперты из Bellingcat нашли украинский «Бук» под Донецком, из которого летом 2014 года, предположительно, мог быть сбит малайзийский самолет Boeing-777.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, на борту которого находились 298 человек, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все члены экипажа и пассажиры погибли.