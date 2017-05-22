Сирия новости 22 мая 22.30: ИГ оставило жителей Ракки без воды, под ударами ВВС коалиции погиб ребенок

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Сирия, 22 мая. В результате авиаудара ВВС коалиции в городе Аль-Маядин на юге Дейр эз-Зора погибли несколько гражданских лиц. Террористы ИГ** взорвали водонапорную вышку в населенном пункте Хунейда к западу от Ракки. ИГ потеряло еще один квартал в Мосуле, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла авиаудары по укрепрайонам боевиков ИГИЛ* недалеко от населенного пункта Умм Харатейн Аш-Шаркия к востоку от города Хомс.

«Исламское государство» (ИГИЛ): обстреляло из артиллерии поселение Аль-Масудия на востоке Хомса; взорвало водонапорную вышку в населенном пункте Хунейда к западу от Ракки; потеряло квартал Аль-Наджар в Мосуле.

Сирийская свободная армия** (ССА): уничтожила склад вооружений и боеприпасов сирийской армии на окраине района Аль-Маншия в городе Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла город Махрада в северной части провинции Хама.

Международная коалиция: нанесла авиаудар по позициям ИГ в городе Аль-Маядин в южной части Дейр эз-Зора; бомбила опорные пункты ИГ вблизи поселка Шаиб Аль-Зикр в Ракке.

Провинция Дамаск

Боевики-исламисты нанесли несколько ракетных ударов по кварталу Мазра на востоке Дамаска. Как передает местный источник в соцсети Twitter (@ahmadalissa), в результате обстрела погибли по меньшей мере три мирных жителя.

Напомним, антиправительственные группировки по-прежнему занимают территории в восточных районах столицы, в частности – в районе Джобар. Предполагается, что в скором времени Сирийская арабская армия (САА) развернет полномасштабное наступление на опорные пункты радикалов в этой части Дамаска. Ранее военнослужащими САА были освобождены районы Барза и Аль-Кабун. Отряды боевиков, кроме того, по-прежнему контролируют часть южных кварталов столицы и территорию Восточной Гуты к северо-востоку от города.

Провинция Алеппо

Около ста семей беженцев прибыли в город Джараблус, расположенный на северо-востоке провинции Алеппо у турецкой границы. Мирные жители бежали из городов Ракка и Ат-Табка, где идут ожесточенные боевые действия между силами Сирийской демократической армии**** (SDF) и «Исламского государства»*. Об этом сообщил местный активист на своей странице в Twitter (@I858I).

Джараблус находится под контролем Сирийской свободной армии (ССА), одного из крупнейших оппозиционных формирований. Ранее в этот город прибыли беженцы из освобожденного района Аль-Ваер города Хомс. Однако несколько десятков жителей затем вернулись назад, решив урегулировать свой правовой статус с правительством САР, по причине нечеловеческих условий для проживания, предоставленных боевиками ССА в центрах временного размещения.

Провинция Хомс

Правительственные ВВС провели бомбардировку укрепленных районов боевиков ИГИЛ недалеко от населенного пункта Умм Харатейн аш-Шаркия, расположенного вблизи линии фронта к востоку от города Хомс, сообщил сирийский новостной портал Damascus Now. Части армии САР, которые действуют в этом районе, продолжают атаковать позиции террористов со стороны горной гряды Аш-Шумария в направлении стратегической магистрали – «дороги жизни», по которой проходят важнейшие пути поставок правительственных войск.

Информагентство Damascus Now также сообщило, что боевики «Исламского государства» обстреляли из артиллерии поселение Аль-Масудия, находящееся в этом же регионе. Сведений о жертвах среди местного населения пока не поступало.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС антитеррористической коалиции провели очередную воздушную операцию в южной части провинции Дейр эз-Зор. В этот раз авиаудар был нанесен по укрепрайонам ИГ в городе Аль-Маядин. Тем не менее, как сообщает информационный центр Step News Agency, в результате налета погибли несколько гражданских лиц, в том числе один ребенок. Сообщения о мирных жертвах в ходе бомбардировок ВВС коалиции в районах Ракки, Мосула и Дейр эз-Зора появляются регулярно. Под ударами коалиционной авиации уже погибли тысячи граждан Сирии и Ирака.

Силы коалиции ведут подготовку по позициям «Исламского государства» на юге Дейр эз-Зора в преддверии наступления союзной им «свободной армии». Боевики-оппозиционеры намерены занять богатый ресурсами регион и таким образом склонить преимущество на свою сторону. Как считают многие эксперты, захват вооруженной оппозицией Дейр эз-Зора может обернуться поражением для правительственной армии САР в войне.

Провинция Даръа

Как утверждает источник, связанный с незаконными группировками, боевики уничтожили крупный склад вооружений и боеприпасов сирийской армии на окраине района Аль-Маншия в городе Даръа. Таким образом, оппозиционные силы не прекращают военных действий, несмотря на то, что юг республики входит в одну из зон безопасности, утвержденных принятым 4 мая в Астане меморандумом.

Кроме того, как заявляет тот же оппозиционный источник, ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по опорным пунктам исламистов на окраине района Даръа Аль-Балад на юге административного центра провинции. О причиненном террористам уроне при этом не сообщается. Таким образом, правительственные силы вынуждены наносить удары в ответ на провокационные действия боевиков.

Провинция Идлиб

Как передает местный источник, в окрестностях города Сармин, расположенного на юго-востоке от Идлиба, сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва получили ранения несколько мирных жителей. Пока что ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственности за случившееся. Предполагается, что бомба могла быть заложена боевиками одной из противоборствующих организаций вооруженной оппозиции. В последние недели в этой части провинции взрывы и перестрелки происходят все чаще. Это связано с обострение конфликта между формированиями «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Фатх аш-Шам»***, противостояние между которыми активно разворачивалось на территориях сразу нескольких провинций в начале текущего года.

Провинция Ракка

Террористы ИГ взорвали водонапорную вышку в населенном пункте Хунейда к западу от Ракки, оставив жителей без воды, сообщило местное агентство Raqqa SL. Предполагается, что боевики чинят разрушения, осознавая, что данный поселок им удержать не удастся.

Столкновения между курдскими формированиями и отрядами ИГИЛ в настоящий момент продолжаются возле близлежащей деревни Кудайран, передает Step Agency News. Отмечается, что Демократическая армия Сирии действует при активной поддержке ВВС западной коалиции. Напомним, Вашингтон руководит антитеррористической операцией «Гнев Евфрта», разворачивающейся в этом районе. Также удары боевых самолетов были зафиксированы вблизи поселка Шаиб Аль-Зикр. Никаких данных о причиненном боевикам ИГ уроне, однако, не приводится.

Провинция Хама

Город Махрада в северной части провинции, который является крупнейшим христианским населенным пунктом в Сирии, вновь подвергся артиллерийским обстрелам со стороны боевиков «Тахрир аш-Шам». Согласно предварительным данным, к счастью, обошлось без жертв, передает Damascus Now. Город был освобожден несколько месяцев назад в ходе масштабной освободительной кампании, возглавляемой «Тиграми» САА. Однако у границы с провинцией Идлиб по-прежнему базируются отряды незаконных группировок, время от времени открывающие огонь в нарушение установленного режима тишины.

Агентство Step News сообщает о новом боевом вылете самолетов ВВС САР в направлении оккупированного террористами ИГИЛ города Укейрибат на востоке провинции. Информация об итогах операции пока формируется. Этот населенный пункт является ключевым оплотом террористической группировки в регионе.

Ирак

Иракские вооруженные силы в ходе ожесточенной битвы с отрядами «Исламского государства» освободили квартал Аль-Наджар в Мосуле. Фактически боевики ИГ теперь контролируют только три района в западной части города. А именно: районы Аль-Шафаа, Аль-Зинджиджи и Старый город. Напомним, иракская армия сегодня наносила ракетные удары по командным пунктам, транспортным средствам и артиллерии террористов ИГ в Старом городе, готовясь к штурму района.

* Организация запрещена на территории РФ.