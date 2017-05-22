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Роскосмос оцифрует Землю

Роскосмос оцифрует Землю

23:56  22 Мая 2017
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Роскосмос оцифрует Землю

Москва, 22 мая. Эксперты государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» планируют создать обновляемую цифровую модель поверхности Земли.

Речь идет о реализации проекта «Цифровая Земля». 

«Точность модели Земли составит около одного метра с периодической актуализацией. «Цифровая Земля» ляжет в основу целого семейства новых геоинформационных сервисов», — отметила пресс-служба госкорпорации.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил «Роскосмсосу» ускорить разработку сверхтяжелой ракеты.

#роскосмос
Алексей Громов
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