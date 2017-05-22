Реальные доходы россиян в апреле снизились на 7,7%

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Москва, 22 мая. Реальные доходы россиян в январе-апреле 2017 года снизились по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Как сообщает Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат), доходы россиян упали на 2,2%.

Наиболее заметным стало падение доходов россиян в апреле. По сравнению с прошлым годом, падение составило 7,7%.

Уровень дохода на душу населения в среднем в апреле 2017 снизился на 3,1% и составил 30,493 тысячи рублей. В то же время, среднемесячная начисленная номинальная зарплата по итогам апреля составила 39,253 тысячи рублей, что на 6,7% выше, чем годом ранее.