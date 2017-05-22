Переодетый в женщину модник с пистолетом ограбил бутик Louis Vuitton в Париже

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Париж, 22 мая. В центре Парижа было совершено вооруженное ограбление бутика Louis Vuitton. Как информирует радиостанция Europe 1, ни один человек не пострадал.

Согласно приведенным данным, около 13.00 мск переодетый в женщину мужчина с пистолетом зашел в помещение фешенебельного магазина, расположенного на Елисейских полях, после чего произвел два выстрела в воздух. Далее грабитель схватил с витрины одну из сумок и скрылся.

В настоящее время расследованием данного преступления занимается судебная полиция.

Напомним, 19 мая в Москве было совершено разбойное нападение на Заслуженного врача РФ Леонида Кузьмичева.