Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Путин привлечет военных к охране ЧМ-2018

Путин привлечет военных к охране ЧМ-2018

22:00  22 Мая 2017
8

Путин привлечет военных к охране ЧМ-2018

Москва, 22 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин внес изменения в указ, посвященный мерам безопасности на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира по футболу 2018 года.

Как указано в документе, к охране Кубка конфедераций будут привлечены 560 военнослужащих. Непосредственно во время ЧМ-2018 будут задействованы 1,6 тысячи солдат.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин принял решение усилить меры безопасности на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира по футболу 2018 года.

#путин #чм-2018
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть