Путин привлечет военных к охране ЧМ-2018

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Москва, 22 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин внес изменения в указ, посвященный мерам безопасности на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира по футболу 2018 года.

Как указано в документе, к охране Кубка конфедераций будут привлечены 560 военнослужащих. Непосредственно во время ЧМ-2018 будут задействованы 1,6 тысячи солдат.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин принял решение усилить меры безопасности на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира по футболу 2018 года.