Запуск малых спутников с МКС перенесли из-за поломки американского компьютера

В закладки

Скопировать

Москва, 22 мая. Из-за проблем с внешним компьютером на американском сегменте станции было решено отложить запуск малых спутников с борта Международной космической станции (МКС), запланированный на конец мая.

По словам источника в ракетно-космической отрасли, в субботу вечером произошел выход из строя одного из двух компьютеров снаружи американского сегмента МКС — «MDM-1» на секции «S0». Он уточнил, что запуск 20–25 малых спутников с помощью американской пусковой системы и японского манипулятора, запланированный на 23–25 мая, также был отложен.

Источник добавил, что американские астронавты будут вынуждены во внеплановом порядке выйти в открытый космос, чтобы устранить неисправность, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщила, что 23 мая состоится внеплановый выход в открытый космос астронавтов NASA Джека Фишера и Пегги Уитсона.