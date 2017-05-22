Администрация Порошенко раскрыла три способа борьбы против «ВКонтакте»

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Киев, 22 мая. Украинская сторона не сможет на 100% заблокировать доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом журналистам рассказал заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.

«На все 100% запретить нельзя, и это факт… Можно отсечь аудиторию в «ВКонтакте» с помощью url, dns и управления трафиком», — цитирует его слова издание RT.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что украинцы смогут прожить без российских соцсетей.