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Украина
Администрация Порошенко раскрыла три способа борьбы против «ВКонтакте»

Администрация Порошенко раскрыла три способа борьбы против «ВКонтакте»

21:08  22 Мая 2017
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Киев признал невозможность полной блокировки российских соцсетей

Киев, 22 мая. Украинская сторона не сможет на 100% заблокировать доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом журналистам рассказал заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.

«На все 100% запретить нельзя, и это факт… Можно отсечь аудиторию в «ВКонтакте» с помощью url, dns и управления трафиком», — цитирует его слова издание RT.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что украинцы смогут прожить без российских соцсетей.

#украина
Алексей Громов
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