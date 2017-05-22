Трамп в Израиле развеял слухи о встрече с Лавровым

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Тель-Авив, 22 мая. Американский президент Дональд Трамп рассказал, что в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ни разу не упоминал Израиль. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ТАСС.

«Я ни разу не упомянул слово или имя «Израиль», ни разу во время этого разговора», — сказал лидер США, отвечая на вопрос журналистов после совместных заявлений с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как отметил Трамп, все СМИ утверждают обратное. Президент заявил журналистам, что они попались на очередную ложную историю.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Иран должен немедленно «прекратить финансовую и военную поддержку террористов».

