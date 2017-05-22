Google запускает платежный сервис Android Pay в России 23 мая‍

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Москва, 22 мая. Директор Google по маркетингу в РФ Дмитрий Кузнецов подтвердил, что 23 мая в России заработает сервис для оплаты покупок при помощи смартфона Android Pay.

«Мы рады объявить, что Android pay пришел и в Россию, — сказал он в интервью журналистам. — Приложение будет доступно завтра, 23 мая».

Так, платежная система будет доступна владельцам карт MasterCard и Visa Россельхозбанка, Бинбанка, Промсвязьбанка, Рокетбанка, Тинькофф банка, Сбербанка, ВТБ 24, МТС Банка, Райффайзенбанка, Альфа-банка, банков «Русский стандарт», «Точка», «Ак Барс» и «Открытие», а также платежной системы «Яндекс.Деньги».

Отметим, что Google запустила систему для совершения покупок со смартфона Android Pay в сентябре 2015 года в США. Система успешно работает как в Штатах, так и в Великобритании, Сингапуре, Австралии, Китае и других странах.

Напомним, 25 апреля Сберегательный банк запустил платежи через Samsung Pay и Apple Pay для карт Visa.