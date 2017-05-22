Россия и Китай озабочены размещением ПРО THAAD в Южной Корее

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Москва, 22 мая. Россия и Китай обеспокоены непропорциональной военной активностью американской стороны на Корейском полуострове, а также размещением на территории Южной Кореи противоракетных комплексов THAAD. Об этом было объявлено по итогам встречи заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова и замглавы МИД КНР Кун Сюанью.

«Была выражена взаимная озабоченность в связи с серьезной деградацией ситуации в регионе», — отметили российские дипломаты.

Напомним, ранее стало известно о том, что Пекин готов за 100 дней добиться изменений политики Северной Кореи.