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Политика
Россия и Китай озабочены размещением ПРО THAAD в Южной Корее

Россия и Китай озабочены размещением ПРО THAAD в Южной Корее

20:43  22 Мая 2017
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Россия и Китай озабочены размещением ПРО THAAD в Южной Корее

Москва, 22 мая. Россия и Китай обеспокоены непропорциональной военной активностью американской стороны на Корейском полуострове, а также размещением на территории Южной Кореи противоракетных комплексов THAAD. Об этом было объявлено по итогам встречи заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова и замглавы МИД КНР Кун Сюанью.

«Была выражена взаимная озабоченность в связи с серьезной деградацией ситуации в регионе», — отметили российские дипломаты.

Напомним, ранее стало известно о том, что Пекин готов за 100 дней добиться изменений политики Северной Кореи.

#сша #кнр #рф
Алексей Громов
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