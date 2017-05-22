Россельхознадзор ограничит ввоз продукции с трех предприятий Белоруссии

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Москва, 22 мая. 24 мая РФ введет ограничения на поставку продукции с трех белорусских предприятий: «Мясной двор «Тарасово», «Розовый кит» и «Мясопродукт», рассказала журналистам в понедельник пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

При этом с сегодняшнего дня был введен режим усиленного лабораторного контроля продукции девяти белорусских предприятий: ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», СООО «Данон Шклов», ОАО «Смолевичи Бройлер», ОАО «Барановичский молочный комбинат», «Сморгонские молочные продукты» (филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»), ОАО «Щучинский маслосырзавод», ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат», Волковысское ОАО «Беллакт» и ОАО «Полоцкий молочный комбинат».

Напомним, ранее сообщалось, что министры сельского хозяйства России и Белоруссии договорились о снятии ограничений на поставки мясной и молочной продукции с девяти белорусских организаций.