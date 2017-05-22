Украина не предлагала России решить вопрос долга в $3 млрд

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Сочи, 22 мая. Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что Украина не выходила к РФ с предложениями по урегулирования долга по евробондам на 3 млрд долларов.

Так, отвечая на соответствующий вопрос, Силуанов сказал: «Нет, не выходила».

29 марта Высокий суд Лондон пошел навстречу пожеланиям российской стороны в вопросе ускоренного рассмотрения иска о взыскании с Украины трехмиллиардной задолженности.

Позже глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что Киев нацелен на подачу апелляции на решение суда.