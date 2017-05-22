Украина не предлагала России решить вопрос долга в $3 млрд
В закладки
Сочи, 22 мая. Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что Украина не выходила к РФ с предложениями по урегулирования долга по евробондам на 3 млрд долларов.
Так, отвечая на соответствующий вопрос, Силуанов сказал: «Нет, не выходила».
29 марта Высокий суд Лондон пошел навстречу пожеланиям российской стороны в вопросе ускоренного рассмотрения иска о взыскании с Украины трехмиллиардной задолженности.
Позже глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что Киев нацелен на подачу апелляции на решение суда.
Комментарии