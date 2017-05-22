Донбасс: Авдеевский коксохимический завод горит из-за обстрелов ВСУ

В закладки

Скопировать

Донецк, 22 мая. Украинские силовики обстреляли Авдеевский коксохимический завод и район шахты «Бутовская». Об этом журналистам сообщили в понедельник представители оперативного командования Донецкой народной республики.

Как отметили в Донецке, провокационный обстрел велся с направления Константиновской трассы.

«В результате обстрела произошло возгорание площадью один гектар на территории Авдеевского коксохимического завода», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно о том, что ВСУ 63 раза обстреляли населенные пункты ДНР.