Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
Донбасс: Авдеевский коксохимический завод горит из-за обстрелов ВСУ

Донбасс: Авдеевский коксохимический завод горит из-за обстрелов ВСУ

20:14  22 Мая 2017
719

Донбасс: Авдеевский коксохимический завод горит из-за обстрелов ВСУ

Донецк, 22 мая. Украинские силовики обстреляли Авдеевский коксохимический завод и район шахты «Бутовская». Об этом журналистам сообщили в понедельник представители оперативного командования Донецкой народной республики.

Как отметили в Донецке, провокационный обстрел велся с направления Константиновской трассы.

«В результате обстрела произошло возгорание площадью один гектар на территории Авдеевского коксохимического завода», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно о том, что ВСУ 63 раза обстреляли населенные пункты ДНР.

#днр #донбасс #украина
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть