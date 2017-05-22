Тотальная чистка от самостроев началась на Ай-Петри в Крыму

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Симферополь, 22 мая. На плато Ай-Петри в Крыму, хаотично застроенном торговыми точками, кафе и гостиницами, начался добровольный снос самостроев.

Глава республики Сергей Аксенов также приехал проинспектировать процесс демонтажа. Он выразил слова благодарности за принятие такого решения и начало самостоятельного демонтажа всех конструкций, «руководствуясь уважительным отношением к законам РФ».

Как отметил Аксенов, на Ай-Петри не будет ни единой гостиницы и ни единого киоска — это будет полная зачистка. По его словам, владельцы самостроя осознают, что наносят вред экологии и нарушают экологическое законодательство, поэтому демонтаж осуществляется добровольно в рамках основе договоренностей с руководством Крыма и в тесном взаимодействии с органами власти.

Ранее Аксенов рассказал, что первым, кто проедет по новой федеральной трассе «Таврида», которая строится в Крыму, станет президент России Владимир Путин.