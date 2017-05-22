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Общество
Путин наградил сотрудников метро Петербурга за спасение пассажиров во время теракта

Путин наградил сотрудников метро Петербурга за спасение пассажиров во время теракта

20:00  22 Мая 2017
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Путин наградил сотрудников метро Петербурга за спасение пассажиров во время теракта

Москва, 22 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение наградить медалями «За спасение погибавших» сотрудников петербургского метро. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о машинисте поезда Александре Каверине, инспекторе службы контроля Альберте Сибирских и дежурной по станции «Технологический институт» Нине Шмелевой, которые проявили отвагу, смелость и решительность во время теракта в апреле 2017 года.

Напомним, ранее стало известно о том, что машинист Александр Каверин получил награду от Минтранса РФ.

#путин
Алексей Громов
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