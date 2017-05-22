Путин наградил сотрудников метро Петербурга за спасение пассажиров во время теракта

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Москва, 22 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение наградить медалями «За спасение погибавших» сотрудников петербургского метро. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о машинисте поезда Александре Каверине, инспекторе службы контроля Альберте Сибирских и дежурной по станции «Технологический институт» Нине Шмелевой, которые проявили отвагу, смелость и решительность во время теракта в апреле 2017 года.

Напомним, ранее стало известно о том, что машинист Александр Каверин получил награду от Минтранса РФ.