Соседи рассказали, зачем петербуржец пытался взорвать гранату в своей квартире

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Санкт-Петербург, 22 мая. Рабочая неделя для петербуржцев, живущих в доме №6 по Товарищескому проспекту, началась нестандартно. А для городских спецслужб жилое здание стало полигоном для не учебной тренировки.

Один из жильцов, закрывшись в квартире, расположенной на втором этаже последней парадной, грозился взорвать гранату, которая у него действительно была, причем не одна. Более того, мужчина успел выдернуть кольцо, но запал, к счастью, не сработал — в силу своего возраста, боеприпас принадлежит временам Второй Мировой войны.

По рассказам очевидцев, сообщение поступило от племянника «подрывника», находившегося в той же квартире. На место выехали специалисты МЧС, ОМОНа, следственного комитета, медики и полиция. Парадную оцепили, людей в срочном порядке вывели на улицу. Корреспонденты Федерального агентства новостей пообщались с эвакуированными соседями.

— Была срочная эвакуация, человек этот задержан. А в данный момент, как я понимаю, идет расследование, — рассказала девушка Екатерина. — Мы вышли за полчаса до этого, а когда пришли, здесь уже была огорожена вся территория. Так что информацию узнавали не из «источников». Человека задержали, вывели, увезли. Его самого я не знала, пару раз, может, пересекались в подъезде.

— Мы на данный момент вышли на «санитарную паузу», приехал один наряд милиции, уже стоял второй, — поделилась другая соседка, Лариса. — Сосед этот выпивал. Видимо, сейчас схватил «белочку». Вызвал полицию племянник его, сказал, что тот вытащил чеку из гранаты. Потом остальные приехали, его обезвредили естественно. А сейчас осмотр квартиры идет. Он на втором этаже живет, был не проблемным соседом, такой тихий, выпивающий товарищ. Ну так потихонечку все это и вышло в большую некрасивую «белочку».

Люди, в целом, вели себя спокойно, паники не было. Лишь взволнованные вопросы о том, все ли будет в порядке с домом, и редкое недовольство запретом на проход по двору. Впрочем, полицейские старались всех успокоить и показать обходные пути, без лишних подробностей объясняли, что происходит. Внутри тем временем работали бойцы ОМОНа и МЧС. Как выяснилось, граната была не одна. Вторую, которой задержанный не успел (или не собирался) задействовать, оперативники извлекли и увезли. А чтобы обезвредить ту, что осталась без чеки, пришлось вызывать военных саперов. В квартиру занесли специальное защитное устройство, пригласили понятых. С одной из них — Ольгой Егоровой — пообщались наши корреспонденты:

— Обстановка самая обычная, следов «посиделок» особо нет. Говорят, его женщина бросила, но этого я наверняка не знаю, подробностей тоже. Мы осмотрели квартиру, подписали протокол обо всем, что увидели. Там работают саперы, собаки были, гранату увидели, она запечатанная и накрытая отдельно лежит. Больше ничего не нашли.

В течение получаса, после того, как полиция отпустила понятых, в подъезд вошли люди в военной форме. Спецмашину с бортовой меткой «разминирование» они оставили за домом. Очень скоро граната покинула жилой дом, ее пронесли мимо взволнованных людей без шума, на первый взгляд — в простой картонной коробочке. Через несколько минут оцепление сняли, людям объявили, что никакой опасности больше нет. А с буйным мужчиной и истинными мотивами теперь предстоит разбираться следствию.

Отметим, что за полтора месяца, это уже второй «взрывоопасный» инцидент в этом районе. Предыдущий произошел в начале апреля: в доме №22/1 по этому же проспекту было найдено взрывное устройство. Тогда полиция задержала нескольких выходцев из средней Азии по подозрению в причастности к террористическим группировкам.