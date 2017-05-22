Чемпион мира по мотогонкам Хэйден скончался в Италии после ДТП

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Москва, 22 мая. В больнице на 36-м году жизни скончался американец, победитель чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 2006 года Ники Хэйден, который попал в аварию 17 мая.

В тот день Хэйден катался на велосипеде вблизи Римини, когда его сбил автомобиль. Мотогонщик был доставлен в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у спортсмена диффузный отек мозга.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве в возрасте 78 лет ушел из жизни известный спортивный комментатор и журналист Владимир Перетурин.