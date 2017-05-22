Меланья Трамп не стала подавать руку мужу в Тель-Авиве

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Иерусалим, 22 мая. Первая леди Соединенных Штатов Америки Меланья Трамп не стала подавать руку своему мужу на красной дорожке в Тель-Авиве.

Президент США Дональд Трамп прилетел в международный аэропорт имени Давида Бен-Гуриона из Саудовской Аравии. После этого он отправился в Иерусалим.

На опубликованном видео видно, как Меланья отталкивает руку Дональда.

Напомним, ранее стало известно о том, что Меланья Трамп раскритиковала работу официального представителя администрации главы Соединенных Штатов Шона Спайсера.