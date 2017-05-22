Джеймса Кэмерона обвинили в краже истории про «Титаник»

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Вашингтон, 22 мая. Американский яхтсмен Стивен Каммингс подал в суд на режиссера Джеймса Кэмерона с намерением взыскать с него 300 млн долларов и авторские отчисления в размере 1% от сборов «Титаника». Истец утверждает, что знаменитый постановщик позаимствовал трагическую историю любви его предков, оказавшихся на борту печально известного парохода.

Как передает TMZ, житель штата Флорида когда-то рассказал друзьям о своих предках, которые отправились в круиз на «Титанике». При крушении парохода мужчина погиб, а его супруга выжила. По словам Каммингса, режиссер якобы услышал эту историю и положил ее в основу легендарного фильма-катастрофы.

Напомним, «Титаник» удерживал звание самого кассового фильма в истории кинематографа в течение 12 лет, пока его рекорд не побил еще один фильм Кэмерона «Аватар». Лента о гибели лайнера удостоилась 11 «Оскаров».