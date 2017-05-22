Мутко рассказал, когда на «Санкт-Петербург арене» появится новый газон

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Москва, 22 мая. Вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал самым проблемным стадионом в стране «Санкт-Петербург Арену», на котором заменят газон, в настоящий момент идет активная фаза процесса.

Сегодня в столице прошло заседание РФС, на котором обсуждалось состояние нового стадиона «Санкт-Петербург Арена». Отметим, что после матча ФК «Зенит» и «Терека», главный тренер петербургской команды Мирча Луческу подверг критике состояние газона на арене. По словам главы правления «Газпрома» Алексея Миллера, газон действительно «оставляет желать лучшего».

По словам вице-премьера российского правительства Виталия Мутко, самым проблемным стадионом является комплекс в северной столице, пишет «Комсомольская правда – в Петербурге» «20 мая приняли решение о замене газона, и сейчас идет активная фаза этого. Есть еще вопросы. Надеюсь, что до 2 июня будет работа завершена», — рассказал Мутко.