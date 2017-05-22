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Новости Сирии
Латакия: САА сбила три беспилотника США над горной частью провинции

Латакия: САА сбила три беспилотника США над горной частью провинции

19:09  22 Мая 2017
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Латакия: САА сбила три беспилотника США над горной частью провинции

Кесаб, 22 мая. Подразделения Сирийской арабской армии сбили три БПЛА США в районе города Кесаб.

Информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило об уничтожении американских беспилотных летательных аппаратов Switchblade силами 144-й бригады САА. Тактические беспилотники этого типа используются отрядами специального назначения США и имеют радиус действия в 10 километров, отмечается, что подобные БПЛА могут состоять на вооружении армии Турции.

Латакия: САА сбила три беспилотника США над горной частью провинции

Switchblade иногда называют беспилотником-камикадзе, БПЛА способен развивать скорость до 157 километров в час. Аппарат подходит для ношения в рюкзаке, весит всего 2,7 килограмма и рассчитан на одноразовое применение. После обнаружения цели  БПЛА врезается в нее и подрывается.

Алексей Громов
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