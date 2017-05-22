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Сирия, 22 мая. Пять человек, в том числе двое детей, были ранены в результате обстрела кварталов Аль-Джура и Аль-Кусур террористами ИГ**в Дейр эз-Зоре. Иракская армия захватила у боевиков ИГ «шахид-мобили» к северо-западу от Мосула, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков в районе города Дума в Восточной Гуте Дамаска; освободила два населенных пункта к югу от военной авиабазы «Аль-Джирах» на востоке Алеппо; наносит удары из артиллерийских орудий по укрепрайонам боевиков в области города Аль-Хула к северо-западу от Хомса; уничтожила три автомобиля террористов ИГ к востоку от города Саламия; провела артиллерийский обстрел позиций боевиков к западу от города Саламия; обстреляла опорные пункты радикалов в районе города Кафр Зета на севере Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): обстреляло кварталы Аль-Джура и Аль-Кусур в Дейр эз-Зоре.

Сирийская свободная армия** (ССА): подбила военный самолет ВВС Сирии над городом Даръа.

Сирийская демократическая армия**** (SDF): атаковала позиции террористов ИГ в районе населенного пункта Хамрат Насыр к востоку от Ракки; заняла деревни Таль Малла и Салхабият Аль-Шаркия в 15 км от Ракки.

Провинция Дамаск

Оппозиционный портал Aleppo Media Center сообщает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков в районе города Дума в Восточной Гуте Дамаска. Напомним, район находится на территории зоны деэскалации, однако режим прекращения огня не действует в отношении группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, которая орудует в данном регионе.

К тому же в Восточной Гуте регулярно происходят вооруженные столкновения между коалицией «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой», и союзной ей группировкой «Файлак Ар-Рахман» с одной стороны и формированием «Джейш Аль-Ислам»***** — с другой, в результате чего гибнет большое количество мирных жителей района.

Провинция Алеппо

На востоке провинции Алеппо сирийская армия продолжает активно развивать наступление. Силам САА удалось освободить два населенных пункта — деревни Телль Фида и Аль-Мазраат Ас-Салиса к югу от военной авиабазы «Аль-Джирах», сообщает портал Damascus Now. Данных о потерях сторон пока не поступало.

Основная цель правительственных войск на данных момент — взять под контроль город Маскана, главный оплот «Исламского государства»* в провинции Алеппо. Сейчас войска Сирийской арабской армии находятся всего в десяти километрах от населенного пункта.

Провинция Хомс

Армия Башара Асада наносит удары из артиллерийских орудий по укрепрайонам боевиков в области города Аль-Хула, расположенного к северо-западу от административного центра провинции. Данные были предоставлены оппозиционным информационным агентством Aleppo Media Center.

К северу от Хомса находится анклав вооруженной оппозиции, откуда боевики постоянно наносят удары по опорным пунктам правительственных войск, несмотря на то, что данная территория является одной из четырех зон безопасности, которые были утверждены в ходе переговоров в Астане 6 мая 2017-го года. Исламисты, однако, военные действия не прекратили, поэтому военнослужащие сирийской армии ведут ответные обстрелы позиций радикалов.

Провинция Дейр эз-Зор

Пять человек, в том числе двое детей, были ранены в результате обстрела кварталов Аль-Джура и Аль-Кусур террористами «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре, сообщает Damascus Now. Боевики в последнее время все чаще ведут обстрелы, а также штурмуют позиции правительственных войск в восточных районах города и на западной окраине, однако солдаты сирийской армии при помощи ракетных установок и артиллерийских орудий отражают нападения, вынуждая террористов ИГ возвращаться к отправным точкам.

Боевики намереваются укрепить свои позиции в регионе и оккупировать территории города, частично контролируемые сирийскими подразделениями, дабы обеспечить почву для последующей переброски в данный район своих отрядов из Мосула и Ракки.

Провинция Даръа

Twitter-канал, подконтрольный вооруженной оппозиции (@FSAPlatform), сообщает о том, что боевики из зенитных установок сбили военный самолет ВВС Сирии над городом Даръа. Тем не менее правительственные источники утверждают, что самолет, предположительно Су-24, получил повреждение крыла но все-таки сумел благополучно приземлиться.

Столица региона и ее окрестности продолжают подвергаться атакам со стороны исламистов, хотя данная территория является одной из зон деэскалации, на которых запрещены какие-либо военные действия.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия (SDF) продолжает крупномасштабное наступление на Ракку сразу с нескольких направлений. На данный момент силы SDF атакуют позиции террористов ИГ в районе населенного пункта Хамрат Насыр к востоку от Ракии. Двигаясь с запада, курды также заняли деревни Таль Малла и Салхабият Аль-Шаркия в 15 км от столицы провинции. Хотя песчаные бури несколько затормозили темпы осуществления последней фазы операции «Гнев Евфрата», по данным информагентства Al Masdar News, по меньшей мере 13 террористов ИГИЛ были ликвидированы за последние 24 часа вблизи Ракки.

Значительную поддержку в осуществлении наступательной операции оказывают ВВС международной коалиции, возглавляемой США. Тем не менее помимо радикалов ИГ авианалеты западной коалиции уносят жизни тысячей гражданских лиц. Вашингтон отрицает данные приблизительных подсчетов, допуская лишь несколько десятков жертв среди мирного населения, подчеркивает портал AMN.

Провинция Хама

Военные действия на востоке провинции не прекращаются. Согласно данным Damascus Now, сирийская авиация уничтожила три автомобиля террористов «Исламского государства» к востоку от города Саламия. Ранее боевики ИГ пытались атаковать город и заполучить контроль над участком стратегически важной магистрали Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама, однако правительственные войска успешно отразили атаку.

Оппозиционный источник Qasioun News утверждает, что САА провела артобстрел позиций боевиков в районе населенного пункта Кафр Зета. Официального подтверждения данные сведения пока не получили. На севере Хамы находится зона безопасности, и, следовательно, здесь действует режим без огня, тем не менее радикалы регулярно атакуют опорные пункты армии САР в этом районе.

Ирак

Правительственная армия Ирака захватила у боевиков «Исламского государства» несколько машин, предназначенных для атак смертников, северо-западнее Мосула, сообщает Iraqi Day. «Шахид-мобили» были найдены в освобожденном районе 17-го июля. Взрывные устройства были вскоре переданы арьергардным подразделениям для немедленного уничтожения.

Иракские военные устанавливают понтонные мосты в Мосуле чтобы помочь мирным жителям покинуть западную часть города. Западный Мосул был почти полностью освобожден иракской армией, однако несколько районов все еще находятся под контролем ИГИЛ. Федеральные службы спешно эвакуируют гражданское население из зоны боевых действий.

* Организация запрещена на территории РФ.