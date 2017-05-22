Путин наградил Лепса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

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Москва, 22 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение наградить известного исполнителя Григория Лепса и солистку группы «Рефлекс» Ирину Тюрину медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства также наградил орденом Дружбы Александра Буйнова и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени Алексея Гомана.

Ранее стало известно о том, что украинский портал «Миротворец» внес Григория Лепса в черный список.