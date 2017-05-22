Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин наградил Лепса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил Лепса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

19:12  22 Мая 2017
200

Путин наградил Лепса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Москва, 22 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение наградить известного исполнителя Григория Лепса и солистку группы «Рефлекс» Ирину Тюрину медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства также наградил орденом Дружбы Александра Буйнова и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени Алексея Гомана.

Ранее стало известно о том, что украинский портал «Миротворец» внес Григория Лепса в черный список.

#путин #лепс
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть