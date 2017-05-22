Пальмира глазами архитекторов: форум по спасению сирийской жемчужины проходит в Москве

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Москва, 22 мая. В Москве проходит международный архитектурный форум «Пальмира 2017 – начало возрождения», в рамках которого будет обсуждаться восстановление жемчужины сирийской пустыни.

Форум проводится с 22 по 29 мая по инициативе архитектурного сообщества России. В его рамках встретятся градостроители, архитекторы, искусствоведы, политики, общественники и другие специалисты для обсуждения восстановления разрушенного боевиками древнего города.

«В рамках форума впервые будет представлена выставка уникальных фотографий Пальмиры, снятых до 2014 г., а также фотографии Пальмиры XIX века из Научного архива Института истории материальной культуры Российской академии наук», — сообщается на сайте Центрального дома архитектуры, где проходит эта выставка.

Также организаторы мероприятия намерены рассказать участникам о планах ЮНЕСКО по сохранению культурного наследия Сирии и работе спецподразделений Минобороны РФ по разминированию города.