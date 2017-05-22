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Украина
«Яндекс» помог украинцам обойти блокировки «ВКонтакте» и «Одноклассников»

«Яндекс» помог украинцам обойти блокировки «ВКонтакте» и «Одноклассников»

18:50  22 Мая 2017
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«Яндекс» помог украинцам обойти блокировки «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Киев, 22 мая. Украинские пользователи «Яндекс.Браузера» сообщили, что мобильное приложение позволяет открывать заблокированные в стране «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Пользователи заблокированных по указу президента Украины Петра Порошенко «ВКонтакте», и «Одноклассники» могут скачать в Google Play приложение «Яндекс.Браузер», который дает доступ к российским соцсетям. По словам спикера в пресс-службе «Яндекса», компания делает все возможное, чтобы пользователи имели доступ к сервисам. Информация о технологиях, которые обеспечивают доступ к соцсетям, не раскрывается. Напомним, что в санкционный список помимо российских сайтов также вошли физлица и компании из РФ.

Ирина Селезнева
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