Конец МКС: Роскосмосу поручили готовиться к созданию станции с партнерами по БРИКС

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Москва, 22 мая. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил, что Роскосмосу поручили проработать вопрос создания альтернативы Международной космической станции в рамках объединения БРИКС.

Как рассказал Рогозин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, это объясняется тем, что российская сторона договорилась «с американцами работать до 2024 года по МКС». По словам вице-премьера, ожидается, что МКС будет все больше ориентирована на коммерциализацию.

Напомним, 13 мая Рогозин заявил, что России следует оценить пользу от дальнейшего участия в проекте МКС. Вице-премьер отметил, что ждет от Роскосмоса объективного анализа сложившейся ситуации.