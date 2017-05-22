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Украина
Киев планирует отменить советские законы за три года

Киев планирует отменить советские законы за три года

19:27  22 Мая 2017
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Киев намерен отменить советские законы за три года

Киев, 22 мая. В Верховной раде зарегистрировали законопроект об отмене законов и кодексов, принятых во времена Советского Союза. Инициатором выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Если законопроект будет утвержден, то силу утратят акты госорганов Украинской ССР и постановление Верховного Совета Украины от 1991 года «О порядке временного действия на территории Украины отдельных актов законодательства Союза ССР». Как сообщает «Аргументы и Факты» со ссылкой на украинский Минюст, реализация проекта включает в себя три этапа. Отмена подзаконных актов, принятых в советское время, должна произойти в течение полугода, законов — года, кодексов — в течение трех лет.

Киев намерен отменить советские законы за три года

Согласно недавнему соцопросу, более 40% жителей Украины выступают против против проводимой властями политики декоммунизации. Попытки Киева уничтожить все следы советского наследия критикуют 41,1% украинцев, треть жителей считает подобные меры оправданными, а оставшиеся 25% равнодушны к этому вопросу. 

Алексей Громов
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