Ирак: боевики ИГ напали на военную базу в провинции Дияла

В закладки

Скопировать

Баакуба, 22 мая. Подконтрольное «Исламскому государству»* информационное агентство сообщило об удачной диверсии спецназа «Халифата».

По данным источника несколько боевиков отряда «Ингимаси» пробрались на территорию иракской военной базы в провинции Дияла, после чего закрепились в ангаре с боевой техникой. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) вели бой с правительственными войсками на протяжении семи часов, отмечает информационный портал, после чего активировали имевшиеся при себе взрывные устройства. Сообщается о 13 уничтоженных бронетранспортерах и десятках погибших военнослужащих.

Представитель Вооруженных сил Ирака подтвердил данные о нападении, однако информация о крупных потерях в живой силе и боевой технике озвучена не была. Военнослужащий сообщил, что двое боевиков были ликвидированы на подходе к базе, остальные смертники успели активировать «пояса шахидов» около емкостей с топливом.

* Организация запрещена на территории РФ.