Полковник ФСБ объявлен в розыск по делу Захарченко

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Москва, 22 мая. Следствие объявило в розыск полковника ФСБ Дмитрия Сенина, который является фигурантом уголовного дела экс-замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко.

«Подозреваемый Сенин находится в розыске», — рассказал журналистам в понедельник следователь в Московском городском суде, где рассматривается жалоба на обыск.

Против Сечина возбуждено уголовное дело за дезертирство из ФСБ.

Напомним, 17 мая генерал-майор полиции Алексей Лаушкин, связанный с делом полковника МВД Дмитрия Захарченко, был уволен из Росгвардии.

Захарченко подозревают в получении 800 тысяч долларов от коммерческой фирмы. В осуществлении махинации помогали посредники — сотрудник ФСБ Сенин и генерал МВД Лаушкин.