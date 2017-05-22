Воспитательница из Пятигорска сломала девочке ключицу

В закладки

Скопировать

Пятигорск, 22 мая. Воспитатель детского сада толкнула девочку, в результате та сломала ключицу, сообщает городская прокуратура. Инцидент произошел 17 марта.

В ходе проверки было установлено, что врачи диагностировали у малолетней перелом левой ключицы со смещением. Выяснилось, что воспитатель и раньше допускала непедагогическое отношение к детям — об этом многократно сообщали родители воспитанников.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении женщины. Отмечается, что произошедшее стало возможным из-за нарушений законодательства заведущей детсадом.

По результатам проверки начальнику МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» было внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании и гарантия прав ребенка в России.