«Российского пропагандиста» Шувалова выдворили из Украины

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Киев, 22 мая. Политтехнолог Игорь Шувалов был выдворен из Украины, власти Киева запретили ему въезд в страну на пять лет, сообщил депутат Рады Антон Геращенко.

Один из ведущих украинских телеканалов «Интер» в последнее время активно подвергается критике со стороны властей Киева. Сегодня стало известно о выдворении из страны куратора информационного блока телеканала Игоря Шувалова. «Сегодня российский пропагандист, фактический руководитель информационной службы телеканала «Интер» Игорь Шувалов был выдворен украинскими пограничниками за пределы Украины с запретом въезда сроком на пять лет», — написал депутат Рады Антон Геращенко на странице Facebook.

По словам члена коллегии МВД, Шувалов осуществлял антиукраинскую деятельность, в том числе освещал события 2014 года, как государственный переворот на Украине. Отметим, что ранее экс-премьер Украины Николай Азаров назвал Запад куратором переворота, после которого республики Донбасса назвали власть Киева нелегитимной.