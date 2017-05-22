Сирия: САА отразила атаку боевиков в Даръа

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Дамаск (Сирия), 22 мая. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики (САА) отразили атаку боевиков в районе города Даръа.

Согласно предварительным данным, отряды «Сирийской свободной армии» (ССА) нарушили режим перемирия и обстреляли квартал Аль-Маншия, уничтожив бронетранспортер САА. В ответ сирийские военные атаковали боевиков в кварталах Аль-Маншия и Аль-Балад.

Ранее стало известно о том, что две женщины и ребенок пострадали в Даръа в результате обстрелов со стороны террористов.